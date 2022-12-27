Участники спецоперации из Нижнекамска получили новогодние подарки от родных и близких

В предновогодние дни именные посылки получили нижнекамцы, которые были призваны в армию в ходе частичной мобилизации в конце сентября. Из Нижнекамска в зону специальной военной операции на Украине отправили три грузовых «Газели».

Посылки для мобилизованных собрали их родные. Также подарки, которые были собраны неравнодушными жителями Татарстана, получат и остальные призванные из запаса.

«Сейчас уже можно выложить... Наши ребята добрались до бойцов! Вчера рано утром из города к нижнекамским парням, кто уже принимает участие в СВО, отправились наши активисты-добровольцы — Эля, Кирилл и Володя с сыном. Ребята повезли нижнекамским парням посылки, которые для них перед Новым годом собрали родные и близкие, а также подарки от всех неравнодушных людей», — написала вице-мэр Марина Камелина на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Она также поблагодарила бойцов, которые защищают интересы своей Родины.

«Хочу сказать огромное „спасибо“ ребятам! Не каждый сможет, это надо признать... Отдельно „спасибо“ Эльвире, „маме полка“. За время СВО эта хрупкая девочка для многих наших бойцов стала настоящей „второй“ мамой», — добавила заместитель мэра.

Кроме того, в Лисичанск из Татарстана уже доставили 45 тонн гуманитарного груза. В трех фурах находились продукты питания, товары личной гигиены, одежда и новогодние подарки.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).