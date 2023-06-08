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Участники спецоперации из Челнов могут бесплатно переобучиться по нацпроекту «Демография»
Ветераны боевых действий, принимавшие участие или содействовавшие выполнению задач специальной военной операции, смогут пройти переобучение по национальному проекту «Демография». Об этом на пресс-конференции в мэрии Автограда сообщила директор Центра занятости населения Татьяна Быданова.
По словам спикера, под эту же категорию попадают члены семей солдат, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий или умерших после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине.
«Самое главное — вам необходимо подать заявку на обучение на едином цифровом портале „Работа в России“», — заявила спикер.
Для уточнения всех вопросов Татьяна Быданова посоветовала звонить по телефонам в Центр занятости: 8 (8552) 524-616, 525-132.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ярмарке вакансий челнинцам предложат рабочие места с зарплатой до 120 тыс. рублей.
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