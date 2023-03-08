Участники спецоперации из Буинска собрали букет полевых трав к 8 Марта

Мобилизованные жители Буинского района, участники спецоперации, записали видеопоздравление с Международным женским днем. Видео в своем аккаунте опубликовал глава района Ранис Камартдинов. На кадрах военнослужащие в зоне спецоперации с «букетом» полевых трав, который они пообещали передать любимым женщинам на родную землю.

«Это особенное поздравление сегодня поступило от нашего мобилизованного и его группы! Ребята даже собрали букет для дам. Наши храбрые воины передают главное пожелание, чтобы их близкие не переживали, Родина под надежной защитой», — написал глава Буинского района.

В конце видео военнослужащие по отдельности признаются в любви мамам, сестрам и женам, которые ждут их дома.

«Сегодня Международный женский день, и мы бы хотели с ребятами коллективно поздравить с этим прекраснейшим днем! Сказать вам спасибо, что вы даете нам поддержку, стоите за нашими спинами и всегда выручаете морально. Пока мы здесь, можете ни за что не переживать. Здесь собрались самые лучшие мужчины», — говорят военнослужащие на видео.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, накануне праздника в Центре культурного развития Буинска для женщин военнослужащих провели концерт. Перед ними выступил Раяз Фасихов, группа «Трио Рио» и артисты района. Много теплых пожеланий прозвучало в их адрес, также близким военнослужащих подарили букеты цветов.