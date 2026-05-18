Участники спецоперации и члены их семей сдали в Казани нормы ГТО

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани на базе спортивного комплекса «КАИ ОЛИМП» Федерация профсоюзов РТ и сторонники «Единой России» провели торжественное открытие и сдачу норм физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках тематической недели спорта с участием ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Марафон «Сила России» ежегодно организуется по инициативе Центрального совета сторонников «ЕР» в рамках выполнения раздела народной программы партии «Гражданская солидарность и молодежная политика», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

«Сегодня здесь наши единомышленники, неравнодушные люди, семьи участников СВО. Люди с невероятной силой духа. Мы всегда рады всем проведенным мероприятиям, и сегодня это не просто спортивные испытания, а символ нашего единства и внутренней стойкости», – выразила уверенность председатель регионального совета сторонников «Единой России», уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова

«Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу приверженность здоровому образу жизни и укрепить семейные ценности», – добавила депутат Госсовета Татарстана, региональный координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией», председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, назвав марафон и сдачу норм ГТО «демонстрацией нашей силы духа, единства и любви к Родине».

Почетными гостями мероприятия стали мать и сестра Героя России Ивана Додосова. Всего к акции присоединилось около ста человек: сотрудники аппарата Федерации профсоюзов, бойцы и ветераны специальной военной операции, их семьи, а также сторонники «ЕР» и члены волонтерского движения жен участников СВО «Никто кроме нас».

Активность проявили и члены Регионального совета сторонников: сотрудники Казанского регионального отделения «Федерации спортивных прыжков через резинку» во главе с руководителем Аленой Захаровой и руководитель движения «Никто кроме нас» Лилия Култышева, которая вместе с семьей приняла участие в сдаче норм ГТО.

«Сегодняшнее мероприятие – отличный способ проверить себя, укрепить здоровье и провести время с семьей. Это и есть настоящие семейные ценности, когда спорт становится традицией, а забота о здоровье передается из поколения в поколение», – прокомментировала общественница это событие.