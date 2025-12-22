Участники «Созвездия – Йолдызлык» организуют большой концерт для семей участников СВО

Лауреаты и победители фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык» отправятся на зимнюю смену в Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского района РТ с 2 по 8 января.

Участники смены посетят творческие встречи и мастер-классы известных деятелей искусства, подготовят праздничные концерты, где представят свои новые номера в вокале, хореографии и конферансе.

«Традиционно в новогодние каникулы собираем участников фестивального движения на нашу смену. Дети еще больше раскрываются, вдохновляются и учатся у лучших мастеров Республики Татарстан и России. В рамках смены планируется организовать разные активности, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения. Самым ключевым мероприятием станет Рождественский концерт для семей участников СВО», – подчеркнул генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов.

По его словам, такого формата концерт становится уже доброй традицией и проходит не первый год.

Участниками зимней смены станут 220 человек из более 15 городов и районов республики.