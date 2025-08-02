Участники «Созвездия-Йолдызлык» из Татарстана выступили в Севастополе и Бахчисарае

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Победители и лауреаты фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» вернулись в Казань из Крыма, где прошла насыщенная летняя творческая смена. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

На площадке молодежного центра «Сэлэт – Ак Барс» отдохнули 210 человек из 19 районов и городов Татарстана. Участники смены получили памятные медали «Артист-патриот» – награду, присуждаемую молодым исполнителям, чье творчество вдохновляет защитников Отечества.

Ключевым событием поездки стал концерт, приуроченный ко Дню Военно-морского флота, который прошел в Доме офицеров Севастополя. Юные артисты представили 25 патриотических номеров. Вместе с участниками на сцену вышли заслуженные и народные артисты Татарстана: Айдар Сулейманов, Владимир Шнитко, Ильгиз Закиев, Игнат Изотов, а также выпускница ГИТИСа и Академии Никиты Михалкова Анастасия Артемьева.

Концерт в Севастополе прошел в 20-й раз. В программе прозвучали такие номера, как «Песенка фронтового шофера» и хореографическая композиция «Моя семья – Родина». В зале присутствовали курсанты и жители города.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Председатель Морского собрания Севастополя, капитан 1 ранга ВМФ РФ Владимир Пискайкин выразил благодарность участникам, отметив, что выступление вызвало сильный эмоциональный отклик. Он подчеркнул, что запись концерта будет передана в воинские части, чтобы все моряки смогли увидеть талантливое выступление артистов и почувствовать поддержку со стороны мирных граждан.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков лично прибыл поддержать творческую делегацию. Он отметил, что участие лауреатов в концертных программах Черноморского флота способствует формированию патриотических ценностей и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Министр осмотрел условия проживания, пообщался с участниками, их наставниками и вожатыми, ознакомился с бытом в корпусах, рационом в столовой и расписанием дня. Он поблагодарил организаторов и отдельно выразил признательность генеральному продюсеру фестиваля Дмитрию Туманову за вклад в творческое развитие детей.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Бахчисарае состоялся второй крупный концерт с участием татарстанских артистов и коллективов крымских татар. Зрители увидели около 30 ярких номеров. Гостями мероприятия стали заместитель министра культуры Республики Крым Лилия Меметова, глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова и начальник лагеря «Лазурный» МДЦ «Артек» Дмитрий Чип.

По итогам выступления движение «Созвездие-Йолдызлык» было награждено дипломом и медалью от МДЦ «Артек», грамотой главы Бахчисарайского района и почетными грамотами от Министерства культуры Республики Крым и командования Черноморского флота.

Третий, заключительный концерт прошел в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в формате дня открытых дверей. Директор центра Кира Маслова отметила, что проведение 25-го, юбилейного сезона фестиваля на базе их учреждения стало важным событием как для центра, так и для всей республики. Она выразила радость, что смогли создать условия для творческого роста и вдохновения талантливых детей.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В рамках смены проводились экскурсии, мастер-классы, занятия с известными наставниками. Среди них – заслуженные деятели искусств и педагоги: Дмитрий Туманов, профессор Казанской консерватории имени Жиганова, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Раиля Гарипова.

Участие также приняли руководители Театра танца «Дорога из города», заслуженные работники культуры РТ Айрат и Лилия Багаутдиновы, редактор отдела культуры телекомпании «Эфир», заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Пивоваров, артисты театра «Созвездие-Йолдызлык».

Участник смены из Зеленодольского района Карим Галиев поделился, что лето стало для него особенно насыщенным благодаря этой поездке. Он выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову, министру молодежи РТ и движению «Созвездие-Йолдызлык» за возможность выступать на таких значимых сценах и заявил о намерении продолжать развиваться в творчестве.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Минмолодежи РТ. Это крупнейший эстрадный фестиваль России, отражающий многообразие культуры страны и служащий платформой для профессионального роста и сохранения национальных традиций.