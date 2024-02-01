Участники «Снежного десанта» помогут жителям Татарстана в уборке снега и колке дров

В Татарстане стартовала Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». Триста представителей студенческих отрядов будут помогать жителям отдаленных населенных пунктов в уборке снега и колке дров.

Помощь оказывается пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам и ветеранам специальной военной операции и их семей. На сегодня к акции присоединился 21 отряд, который состоит из казанских студентов и учащихся местных вузов и ссузов. В планах выехать в отдаленные пункты Альметьевского, Лениногорского, Балтасинского, Мензелинского, Мамадышского, Сабинского, Азнакаевского, Апастовского, Арского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Агрызского, Дрожжановского, Арского, Буинского, Камско-Устьинского, Лаишевского районов. Помощь также будет оказываться жителям Казани, Челнов и Свияжска.

Кроме основного направления участники «Снежного десанта» проводят в школах творческие мастер-классы, профориентационные встречи со старшеклассниками, лекции по оказанию первой помощи и поддержанию здорового образа жизни, спортивные состязания, сообщили в Минмолодежи РТ.

В акции могут принять участие студенты из других регионов России и зарубежных стран. Так, в Бугульминский и Верхнеуслонский район РТ едут четыре студента из Беларуси.

«Снежный десант РСО» – молодежная добровольческая акция, направленная на развитие добровольчества, профориентацию, содействие трудоустройству молодежи, созданий условий для реализации потенциала, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения. Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина и руководства региональных властей, акция имеет круглогодичный характер – это реализация всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» в зимнее время и «Десант добрых дел» в летний и осенний сезон.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ