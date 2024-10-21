Участники саммита БРИКС в Казани получат бесплатные транспортные карты

Гостям и участникам саммита БРИКС в Казани предоставят бесплатные транспортные карты. Украшенные официальной атрибутикой мероприятия, они будут действовать с 21 по 24 октября.

Картой можно оплатить поездку в любом общественном транспорте на территории Казани. Всего их выпущено 5 тысяч штук — большая часть уже выдана получателям.

После саммита транспортная карта начнет работать как обычная. Пополнить ее владелец сможет в любом терминале оплаты.

«Транспортная карта — это некий комплимент от Казани и Республики Татарстан, а также большая возможность для гостей нашего города поближе познакомиться с достопримечательностями и открыть для себя новые места. Недавно в городе обновили часть общественного автопарка, так что небольшие путешествия пройдут с комфортом», — рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.