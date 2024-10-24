Участники саммита БРИКС поддержали инициативу по очистке рек

Участники саммита в Казани высказались за дальнейшее развитие инициативы «Чистые реки БРИКС». Этот пункт вошел в итоговую декларацию саммита, рассказали в телеграм-канале Минэкологии РТ.

В документе отмечается, что страны БРИКС признают растущую угрозу от экологических проблем. В связи с этим они «приветствуют усилия по дальнейшему развитию инициативы» и выступают за вовлечение молодежи в природоохранную деятельность. По их мнению, в подрастающем поколении необходимо воспитывать культуру бережного отношения к окружающей среде.

В министерстве напомнили, что расчистка и сохранение водных объектов уже проводится в России в рамках национального проекта «Экология». Так, с 2019 года мероприятия, направленные на оздоровление водоемов, проведены на 24 объектах, проведены акции по расчистке 33 рек. Кроме того, специалисты обновляют гидротехнические сооружения, строят берегоукрепительные конструкции и участвуют в других проектах.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.