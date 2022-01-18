Участники «СалаваТіkа» записали песню на стихотворение Рената Хариса «Лап-лап»

На YouTube-канале «СалаваТік» вышло новое видео, в котором дети исполнили детскую песню на стихотворение народного поэта, публициста, общественного деятеля РТ Рената Хариса «Лап-лап». Музыку написали татарские композиторы Фарида Фаизова, Шамиль Тимербулатов.

Короткое стихотворение рассказывает о медведе, который помог зайчику вытащить из оврага мяч. Произведение воспитывает в ребенке сострадательное отношение к живым существам.

Роль медведя исполнил актер театра кукол «Экият» Юрий Чуктиев, который уже не в первый раз принимает участие в проекте «СалаваТік». Так, ранее он уже исполнил роль «Шурале» в одном из выпусков, а в декабре выступал на новогоднем празднике, организованном журналами «Салават купере» и «Сабантуй».