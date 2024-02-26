Участники российско-сирийского молодежного форума посетили университет в Латакии

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Участники первого российско-сирийского молодежного форума осмотрели один из крупнейших вузов Сирии — университет Тишрин в Латакии. В составе группы был руководитель регионального штаба татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, сообщает пресс-служба партии.

Образовательное учреждение входит в систему государственного Сирийского университета. В филиале в Латакии обучаются 120 тысяч студентов, а в главном корпусе в Дамаске — порядка 180 тысяч.

Шигабуддинов рассказал, что в Сирии очень сильное студенческое движение. «Например, нынешний Президент Сирии Башар Асад был президентом союза студентов Сирии. Структурно союз студентов схож со Всероссийским студенческим союзом. Студенческие объединения начинают формироваться на уровне групп, факультетов и университетов», — объяснил он.

Участники форума обсудили культуру и межнациональную идентичность в России и Сирии, затронули темы архитектуры и археологических раскопок, процветания культуры через поддержку патриотизма, знание истории.

Затем активисты побывали на заводе по изготовлению зеленого чая. Здесь трудятся жены и дети сирийцев, погибших на фронте.

Форум проходит в Латакии с 24 по 27 февраля. В нем принимают участие председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов и глава Национального союза сирийских студентов Дарин Сулейман. За время мероприятия участники поделятся опытом и инициативами в области молодежной политики, обсудят развитие отношений с сирийской молодежью через проектную и образовательную деятельность.