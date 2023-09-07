Видео: участники российско-китайского форума «РОСТКИ» начали прибывать в Kazan Expo

Фото: «Татар-информ»

В международный выставочный центр Kazan Expo начали прибывать участники российско-китайского форума «РОСТКИ». На мероприятие уже прибыли министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин и заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Напомним, российско-китайский форум «РОСТКИ» продлится два дня, 7 и 8 сентября. Местом его проведения выбран международный выставочный центр Kazan Expo. Участниками мероприятия станут свыше 3,7 тыс. делегатов из 55 регионов России и 20 стран. Свыше 500 участников — представители Китая.

В ходе форума состоится около 50 сессий по различным направлениям, в число которых входят IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции.