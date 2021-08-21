Участники рейдов из Татарстана задержали браконьеров на Каме и Волге

Рейд по выявлению браконьеров, занимающихся незаконной добычей рыбы, прошел в Чистопольском районе Татарстана. Его провели инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам, сотрудники Росприроднадзора и Линейного управления МВД РФ на транспорте.

«На Каме выявлена постройка, на ней обнаружены более 20 незаконных орудий для рыбной ловли. Право собственности на данное имущество владелец постройки предъявить не смог, в связи с чем они были конфискованы. По оценке специалистов сумма предотвращенного ущерба составила более 400 тыс. рублей. По факту незаконного захвата водной акватории Управлением Росприроднадзора начато административное расследование», - сказано в сообщении госкомитета.

Кроме того, Госкомитет РТ по биоресурсам провел рейд на территории государственного природного заказника «Волжские просторы». В ходе рейда задержан рыбак с сетями на лодке «Казанка-1». Браконьер выловил 16 экземпляров плотвы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего в Татарстане в ходе рейдов выявлено 83 браконьерских стана, из них 63 ликвидированы по решению суда. Сообщать о незаконном обороте речной рыбы татарстанцы могут в систему «Народный контроль» или по телефонам горячей линии (843) 211-66-94.