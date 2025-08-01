Участники рейда «Чистый воздух» сообщили о снижении числа нарушений в Татарстане

За последние пять лет содержание вредных веществ в выхлопах автомобилей на дорогах Татарстана заметно снижается. Об этом свидетельствуют данные операции «Чистый воздух», которая проходит в эти дни в Татарстане.

«За последние пять лет содержание вредных веществ в выхлопах автомобилей заметно снижается. Это говорит о том, что водители более ответственно подходят к содержанию автомобилей. Кроме того, своевременно обновляется автопарк в республике», – сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

По данным пресс-службы Минэкологии РТ, в этом году превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ выявлены у 52 транспортных средств, что составляет 2,1% от всех проверенных автомобилей. Для сравнения: в 2024 году в ходе аналогичных рейдов превышения были обнаружены у 2,7% проверенных транспортных средств. Статистика прошлых лет также свидетельствует о снижении числа нарушителей.

«Это говорит о росте экологической сознательности автовладельцев и действенности регулярных профилактических мероприятий», – отметили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Акция «Чистый воздух» проводится в Татарстане в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» с 1 июня до конца сентября. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.