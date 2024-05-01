Участники программы «Время героев» смогут пройти дистанционное тестирование в Казани

Бойцы специальной военной операции, желающие стать участниками программы «Время героев», смогут протий дистанционное тестирование в столице Татарстана. Об этом сообщают организаторы проекта.

Офицеры, которые зарегистрировались для участия в программе, но не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, получат возможность сдать необходимые тесты в филиалах Президентской академии.

С 22 апреля организована запись на тестирование в пункты дистанционной оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. С 15 мая пункты оценки начнут работать еще в 43 городах, в том числе и в Казани. На сайте программы в личных кабинетах военные смогут выбрать удобный филиал, дату и время тестирования (до конца этого года).

«Участники отбора проходят тесты управленческих способностей, где анализируются деловые качества претендента. Наши тесты верифицированы и проверены многими годами отбора управленцев нового типа; они хорошо себя зарекомендовали в федеральных управленческих конкурсах. Гарантом того, что оценка проводится абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно, будет авторитет членов общественного совета, которые призваны контролировать эти процессы», — прокомментировал соответствующие моменты руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко.

«Время героев» — это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Глава государства анонсировал программу в своем послании Федеральному Собранию.

«Время героев» нацелено на подготовку компетентных высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для работы в органах власти и государственных компаниях. В течение двух лет участники пройдут обучение современным методам и технологиям управления, командной работе. Занятия будут проходить очно и в виде самостоятельных работ. Участвующие в отборе военнослужащие уверены, что программа поможет им найти себя в гражданской жизни. По их мнению, это особенно важно для бойцов, которые получили ранения в ходе боев.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.