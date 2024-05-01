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Участники программы «Время героев» смогут пройти дистанционное тестирование в Казани
Бойцы специальной военной операции, желающие стать участниками программы «Время героев», смогут протий дистанционное тестирование в столице Татарстана. Об этом сообщают организаторы проекта.
Офицеры, которые зарегистрировались для участия в программе, но не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, получат возможность сдать необходимые тесты в филиалах Президентской академии.
С 22 апреля организована запись на тестирование в пункты дистанционной оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. С 15 мая пункты оценки начнут работать еще в 43 городах, в том числе и в Казани. На сайте программы в личных кабинетах военные смогут выбрать удобный филиал, дату и время тестирования (до конца этого года).
«Участники отбора проходят тесты управленческих способностей, где анализируются деловые качества претендента. Наши тесты верифицированы и проверены многими годами отбора управленцев нового типа; они хорошо себя зарекомендовали в федеральных управленческих конкурсах. Гарантом того, что оценка проводится абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно, будет авторитет членов общественного совета, которые призваны контролировать эти процессы», — прокомментировал соответствующие моменты руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко.
«Время героев» — это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Глава государства анонсировал программу в своем послании Федеральному Собранию.
«Время героев» нацелено на подготовку компетентных высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для работы в органах власти и государственных компаниях. В течение двух лет участники пройдут обучение современным методам и технологиям управления, командной работе. Занятия будут проходить очно и в виде самостоятельных работ. Участвующие в отборе военнослужащие уверены, что программа поможет им найти себя в гражданской жизни. По их мнению, это особенно важно для бойцов, которые получили ранения в ходе боев.
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