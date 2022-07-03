Участники программы социальной газификации смогут заключать договор через Госуслуги

К концу этого года россияне смогут оформить и подписать договор на подключение к газовым сетям через портал госуслуг. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

«До сих пор через портал госуслуг можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по почте, в том числе по электронной», — сказано в сообщении.

Новация является частью плана мероприятий по реализации программы социальной газификации, который был утвержден в прошлом году по итогам Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию. План предусматривает, что уровень газификации регионов РФ к 2030 году должен достигнуть 82,9%.