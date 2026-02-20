Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» презентовали свои проекты Раису РТ

Сегодня в «Казань Экспо» состоялась встреча Раиса РТ Рустама Минниханова с участниками программы «Батырлар. Герои Татарстана». На встрече финалисты представили свои проекты, которые они подготовили вместе с наставниками в период обучения.

Сегодня были представлены 10 проектов, каждый из которых является результатом совместной работы команды и разработан при участии сотрудников профильных органов власти.

Ветеран СВО и инструктор центра «Воин» Анвар Мухаметзянов представил проект патриотического воспитания молодежи.

«Наша цель – создать центры патриотического воспитания с трудоустройством в них ветеранов боевых действий. Наш проект позволит создать единое пространство, чтобы все патриотические уроки на территории всей республики были одинакового качества и с одинаковым техническим обеспечением», – рассказал он.

Данный проект поддержал Рустам Минниханов.

«Выберите пять районов, чтобы эти центры в них начали функционировать. Я поддерживаю. Как говорится, колхоз создали – высылайте колхозников», – пошутил Раис республики.

Проекты направлены на развитие новых технологий, поддержку фронта, патриотическое воспитание и другие области, способствующие развитию региона.

«Татар-информ» рассказывал, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Рустама Минниханова как аналог федерального проекта «Время героев». В числе финалистов 45 участников специальной военной операции из разных регионов страны.