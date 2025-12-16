Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» посетили матч «Ак Барса» и Салавата»

Фото: «Татар-информ»

Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана», ветераны Специальной военной операции коллективно посетили матч между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках «Зеленого дерби».

Более сорока участников СВО собрались на трибунах «Татнефть Арены», чтобы поддержать главную хоккейную команду республики.

«Поступило предложение на совместную поездку на сегодняшнюю игру, посетить «Татнефть-Арену», мы с радостью согласились. Хочу сказать слова благодарности нашим организаторам: нашему образовательному кластеру, проекту «Батырлар», Раису Республики Минниханову Рустаму Нургалиевичу, администрации Раиса Республики, базе педагогов команды КФУ за организацию этого мероприятия», - поделился в беседе с корреспондентом «Татар-информа» один из участников программы Айдар Аухадиев.

Он подчеркнул, что противостояние принципиально только непосредственно на льду.

«У нас традиционное соперничество двух наших команд, «Зеленое дерби», поэтому счастливы, что здесь находимся. Болеем за нашу команду!

На сегодняшний день наши бойцы куют победу на линии боевого соприкосновения. Здесь идет своя, спортивная борьба. Поэтому мы должны быть едины. Мы тоже показываем, что мы едины. Спорт есть спорт. Это нужное, хорошее мероприятие, побольше таких!

Главное, чтобы не было травм. Живем хоккеем, болеем за нашу команду «Ак Барс»! - подчеркнул Аухадиев.

Фото: «Татар-информ»

Напомним, программа «Батырлар. Герои Татарстана» была запущена в феврале нынешнего года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Это аналог российской программы «Время героев» и призван раскрыть потенциал и лидерские качества участников СВО и сформировать из них новую управленческую команду.