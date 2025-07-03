Участники проекта «Свободный ток» собрали на Казанке 800 мешков пластика

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Около 800 мешков пластика собрано и вывезено с Казанки за два года экологического проекта «Свободный ток». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.

«В ходе реализации проекта по расчистке Казанки от завалов, деревьев и мусора мы с первых дней столкнулись с пробками, которые снижали возможности самоочищения реки. Мы сталкивались с этими пробками каждый километр», - отметил он.

Шиллер пояснил, что завалы деревьев образованы по естественным причинам, в результате их обрушения из-за ураганов, от высыхания. При этом на реке много разного бытового мусора - пластиковые и стеклянные бутылки, резиновые покрышки.

«Самый большой завал, с которым мы столкнулись, был высотой над водой в три метра, а длина пробки - семь метров», - заметил Шиллер.

Экологический проект «Свободный ток» по восстановлению реки Казанки реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятия по очистке реки проводит Татарстанское отделение Русского географического общества.

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Рустам Минниханов.