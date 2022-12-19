Участники проекта «Школьный бизнес-старт» проведут в Казани благотворительную ярмарку

22 декабря в 10.00 в Казани в детском городе «КидСпейс» откроется благотворительная школьная ярмарка проекта «Школьный бизнес-старт». Участники программы — юные предприниматели со всей республики, школьники 5 — 7-х классов — презентуют свои товары и проекты.

Благотворительная ярмарка станет очередным событием программы «Школьный бизнес-старт», которая охватила всю республику. В общей сложности участниками проекта стали 12 тысяч юных татарстанцев. Они прошли обучение в формате деловой игры: школьники составляли портрет предпринимателя и проходили специальное тестирование, а также представляли собственные проекты, готовили бизнес-план и разрабатывали PR-кампанию. Наиболее вовлеченные в программу школьники прошли углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности. Так они учились работать в команде и пробовали себя в качестве предпринимателей. На ярмарке ребята представят результаты своего труда. Организаторы проекта приглашают казанцев прийти на ярмарку и поддержать юных бизнесменов.

«Мы рады, что получив теоретическую базу, многие участники проекта уже приступили к созданию своей продукции. И ее уже можно приобрести! Приглашаем казанцев на ярмарку 22 декабря. Здесь по приятной цене можно будет купить подарки, сделанные нашими детьми, и, конечно, зарядиться новогодним настроением! А часть вырученных денег школьники отдадут на благотворительность — поддержат замечательный проект „Добрая Казань“», — говорит Елена Тихонова, руководитель проекта «Школьный бизнес-старт».

Благотворительная ярмарка подведет итоги 2022 года для проекта. Но уже в феврале участников «Школьного бизнес-старта» ждет чемпионат бизнес-кейсов. Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 20 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников. Все они получат уникальный опыт.

Организаторами проекта «Школьный бизнес-старт» выступили Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство образования и науки РТ. Программа реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы благодарны за то, что сложившаяся в нашем обществе потребность обучению навыкам была поддержана на самом высоком уровне. Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету РТ четко обозначил курс на формирование предпринимательских навыков у детей. Особый акцент сделан на том, чтобы программа была доступной для детей из сельских школ и школ в малых городах. Спасибо Министерству экономики Республики Татарстан и Министерству образования и науки РТ, Фонду поддержки предпринимательства РТ за чуткое руководство в реализации нашего „Школьного бизнес-старта“. Проект показал потребность, которая назрела в нашем обществе: ребята хотят обучаться навыкам. И бизнес-навыкам — особенно. К счастью, это стремление в Татарстане получает большую поддержку. Воспитание предпринимателей — стратегически верное решение», — подчеркнула Елена Тихонова.