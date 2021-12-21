Участники проекта «СалаваTik» подарили детям Новогоднюю елку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В театре кукол «Экият» юные артисты из проекта «СалаваTik», Кыш бабай и Кар кызы вместе с обитателями волшебного леса устроили для детей новогоднее представление.

Поздравить участников праздника пришел генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Среди гостей также были главный редактор детских журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова, преподаватель по вокалу группы «СалаваTik», певица Гульназ Гафурова.

«Дети же верят в чудеса. Чтобы подарить им это чудо, мы организовали татарский Новый год. Утренников для детей много, но таких, чтобы проходили на татарском языке — нет. А мы, сотрудники редакций детских журналов, сами являемся родителями, и нам обидно, что отвести наших деток практически некуда. Шамиль Садыков сказал, что для детей ничего не жалко, и помог организовать этот концерт», – рассказала Зиля Хуснутдинова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На концерте «СалаваTikи» исполнили десять песен. К ним присоединились юные зрители — читатели журналов «Салават күпере» и «Сабантуй». Традиционно, Кыш бабай дарил малышам сладкие подарки за исполненный ими стишок или песенку. Специальный гость праздника — певица Лэйна развлекала детей в костюме Единорога.

На елку вместе со своими малышами пришли также артисты татарской эстрады и татарские блогеры.

«Праздник очень понравился, и содержание хорошее, а главное — на нашем родном языке. Детям очень нравилось участвовать. И сами мы, родители, будто вернулись в детство. Хотелось бы, чтобы такие проекты были и в будущем. Нельзя, чтобы дети забывали родной язык, нам всем надо работать над тем, чтобы наш язык развивался» сказала певица Лилия Муллагалиева.

Блогер Ильназ Габидуллин («Кызык-мызык») пришел с полуторагодовалым сыном. «Мы первый раз с маленьким ребенком на таком большом мероприятии. В первую очередь для нас было важно, что праздник идет на татарском языке. Сыну тоже очень понравилось. Пусть этот праздник станет традиционным, спасибо организаторам», — сказал блогер.

«СалаваТik» — проект журнала «Салават күпере», часть молодежной инициативы «Татмедиа Junior» агентства «Татмедиа». Задача проекта — обучение детей татарскому языку и популяризация татарских детских песен.