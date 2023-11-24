Участники проекта «неЦирк» представят гала-шоу из своих номеров в середине мая

Шанс выйти на цирковую арену в качестве одного из артистов целого шоу получил 21 участник кастинга общественного проекта Казанского государственного цирка «неЦирк». В течение полугода они будут усиленно заниматься с наставниками из казанской цирковой школы, чтобы в середине мая предстать перед зрителями в полноценном классическом цирковом представлении. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

От желающих почувствовать себя цирковым артистом и стать участником проекта «неЦирк» поступило 224 заявки. Из них только 40 человек были отобраны для очного кастинга, который провели находящиеся в Казани на гастролях известные циркачи, заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы.

«На кастинг должно было прийти 40 человек, пришло 34. Из них мы отобрали 21 человека. Изначально должно было быть 10 человек, но мы смотрели, какая была потрясающая мотивация, чтобы участвовать в проекте, и в жарких дебатах сначала отобрали 13, а потом решили, что пусть будет 21. И сейчас понимаем, что это было правильное решение: уже кто-то не смог прийти на первые занятия, у кого-то что-то поменялось по семейным обстоятельствам. И ведь никто не отменял у людей их профессиональную деятельность», – рассказала Карина Багдасарова.

Самому молодому участнику проекта 21 год, самому старшему – 58 лет. Все они, заверила Багдасарова, – люди, не относящиеся к профессии цирка. Более того, в «неЦирк» отбирали именно людей, не обладающих навыками профессиональных танцоров или спортсменов. Но тех, для кого цирк до сих пор остается детской мечтой или тех, кто приходил с желанием дарить радость другим. Среди них, например, оказались несколько многодетных мам и стюардесса.

«Самое классное, что ты можешь дать человеку то, чего его когда-то лишили родители, когда он в детстве, может, хотел танцевать, а ему сказали, нет, ты будешь вот тем-то», – сказал Артур Багдасаров.

Первые две недели занятия у участников проекта проходят ежедневно с 18 ч по полтора-два часа. Затем, когда наставники присмотрятся к ним и увидят их возможности, распределят участников по направлениям. Занятия будут проходить трижды в неделю. За три пропуска без уважительной причины организаторы проекта грозят исключать из дальнейшего участия в нем.

«У нас выделено несколько специализаций, направлений: жонглирование, вольно стоящая лестница, дрессура попугаев, дрессура собак, воздух (кольцо, полотна и ремни), клоунада, эксцентрика и колеса Сира. Возможно, будет иллюзия. У нас есть люди, наставники из казанской цирковой школы, которые занимаются с участниками. Им принимать решение, в каком направлении с участникам будет поставлен номер», – пояснила Эльмира Булатова.

Она также сказала, что проект «неЦирк» – попытка донести до широкой общественности, что цирковое искусство отнюдь не детское, а помимо того, что прекрасное, еще и очень сложное и технологичное, но мечта – это всегда главная мотивация человека.