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Участники проекта «На стенах» нарисуют граффити на улице Петербургской в Казани
С 25 по 27 августа в Казани пройдет проект «На стенах». Его участники смогут посетить мастер-классы от популярных граффитчиков города, а также продумают и реализуют концепцию рисунка, который появится на улице Петербургской. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».
Стать соавтором могут все желающие от 14 до 25 лет, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор. Нанесение граффити планируется 31 августа в формате мини-фестиваля.
«Наш проект был инициирован подростками, поэтому общая концепция будет молодежной с отсылками к татарской культуре и нашей любви к Казани. В редакцию нашего медиа много раз приходили запросы от ребят, которые мечтают стать частью этого сообщества. Мы не могли их не поддержать», – пояснила одна из организаторов проекта, руководитель медиа ПОВ Томирис Мантаева.
Подать заявку можно до 23 августа до 15:00. Всем желающим нужно будет заполнить форму и прикрепить изображения своих работ в любом стиле и жанре. В этот же день жюри отберет 10 участников, допущенных к обучению.
Нанесение граффити запланировано на 31 августа. Оно будет представлять собой мини-фестиваль с музыкой от диджеев-подростков. Желающие сразятся между собой в танцевальных K-pop-батлах, поучаствуют в творческих мастер-классах по плетению из бисера, изготовлению памятных открыток и кастомизации одежды.
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