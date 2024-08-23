Участники проекта «На стенах» нарисуют граффити на улице Петербургской в Казани

С 25 по 27 августа в Казани пройдет проект «На стенах». Его участники смогут посетить мастер-классы от популярных граффитчиков города, а также продумают и реализуют концепцию рисунка, который появится на улице Петербургской. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

Стать соавтором могут все желающие от 14 до 25 лет, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор. Нанесение граффити планируется 31 августа в формате мини-фестиваля.

«Наш проект был инициирован подростками, поэтому общая концепция будет молодежной с отсылками к татарской культуре и нашей любви к Казани. В редакцию нашего медиа много раз приходили запросы от ребят, которые мечтают стать частью этого сообщества. Мы не могли их не поддержать», – пояснила одна из организаторов проекта, руководитель медиа ПОВ Томирис Мантаева.

Подать заявку можно до 23 августа до 15:00. Всем желающим нужно будет заполнить форму и прикрепить изображения своих работ в любом стиле и жанре. В этот же день жюри отберет 10 участников, допущенных к обучению.

Нанесение граффити запланировано на 31 августа. Оно будет представлять собой мини-фестиваль с музыкой от диджеев-подростков. Желающие сразятся между собой в танцевальных K-pop-батлах, поучаствуют в творческих мастер-классах по плетению из бисера, изготовлению памятных открыток и кастомизации одежды.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. 14 февраля 2023 года Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением.