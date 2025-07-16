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Общество 16 июля 2025 22:21

Участники проекта «Билет в будущее» посетили «Роскосмос»

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Участники проекта «Билет в будущее» посетили «Роскосмос»
Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Педагоги из Татарстана посетили экскурсию в головном научно-исследовательском институте Госкорпорации «Роскосмос» – ЦНИИмаш. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Гостям показали Центр управления полетами, где работают по трем часовым поясам: Москва, Гринвич и Хьюстон. Именно там управляются, координируются и контролируются полеты.

Далее делегация переместилась в музейно-выставочный центр, в котором представлены модели ракет, космических аппаратов, станций и кораблей.

Завершилась экскурсия лекцией об истории создании космонавтики и основных космических теориях.

«Ракетно-космическая отрасль – важнейшее направление, имеющее ключевое значение для технологического суверенитета страны. Важно, чтобы начиная со школьной скамьи, дети знакомились с деятельностью в космосе», – отмечают педагоги-профориентологи.

Напомним, что федеральный профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

#Роскосмос #билет в будущее #нацпроекты #национальные проекты
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