Участники проекта «100 лидеров – Татарстан будущего» займутся проблемами импортозамещения

В этом году темами проекта «100 лидеров — Татарстан будущего» стали цифровизация и импортозамещение. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель проекта, зампредседателя ТПП РТ Елена Файзрахманова.

«Наш проект сейчас как никогда актуален. Мы начали с того, что в Татарстане объявлен Год цифровизации. Мы взяли ту же тему и устойчивое развитие экономики. Кроме того, в этом году мы сделаем упор на импортозамещение — актуальную тему в нынешних реалиях. Также мы будем активно работать с участниками прошлых лет, чтобы они были наставниками проекта», — отметила спикер.

По ее словам, в этом году очень широкая география участников проекта. Представлены почти все районы Татарстана и даже есть зарегистрировавшиеся из других регионов России. Призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

«Это не столько про будущее Татарстана, сколько про настоящее. Сейчас очень важно помочь молодежи, которая будет участвовать в нашем проекте, реализовать их проекты. Мы должны определить, какие проекты сейчас являются наиболее актуальными для республики, где мы можем сделать импортозамещение и поддержать экономику региона», — добавила член совета по вопросам кадровой политики при Президенте РТ, бизнес-тренер Галина Маштакова.

По итогам собеседования среди претендентов определят 100 лучших, которые станут участниками проекта. Их объединят в команды по четыре-пять человек, которые будут работать над собственным проектом. Их ждет также и образовательный модуль. Результатом должна стать уже готовая к реализации идея.

Одна из победительниц прошлого сезона, Елена Киржацких, пришла на проект с идеей об устройстве, которое за одну минуту определяет место, где произошло повреждение электрических сетей, тогда как обычно на это уходит около шести часов.

«Я пришла на проект очень неуверенной в себе девушкой. Там мы проработали презентацию, что очень важно. Нам поставили речь: как говорить, что говорить, как преподнести проект. У меня в команде есть человек, который помог превратить идею в конкретную вещь. Мы уже сейчас можем наглядно показать, как работает наше устройство», — сообщила Елена Киржацких.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что регистрация на конкурс «100 лидеров – Татарстан будущего» продлена до 15 марта.