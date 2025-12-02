Участники природоохранных акций Татарстана высадили более 4 млн саженцев

В этом году участниками республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стали 15 тысяч человек, из леса вывезено 800 кубометров бытовых отходов. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» – наша визитная карточка. В этом году из лесного фонда республики собрано и вывезено 800 кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание более 5 тысяч кубометров сухостоя и валежника», – рассказал он.

Международная акция «Сад памяти», посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошла весной в Татарстане. Ее участники высадили 1,5 миллиона саженцев в память о великом подвиге 378 тысяч татарстанцев, не вернувшихся с фронта домой к своим родным и близким. К акции присоединились более 30 тысяч человек.

В октябре была организована Всероссийская акция «Сохраним лес». Ее поддержали 20 тысяч жителей республики, которые высадили 2,6 млн деревьев.