Участники президентской программы «Время героев» завершили первый этап обучения

Фото: пресс-служба проекта "Время Героев"

83 участника специальной военной операции (СВО) завершили 19 июля первый этап обучения в рамках программы «Время героев». Проект запушен в рамках февральского поручения президента России Владимира Путина. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

В ходе обучения ведущие эксперты страны в различных отраслях читали участникам проекта свои лекции, проводили для них практические занятия, а также командообразующие мероприятия.

Последний день теоретических занятий первого этапа посвятили решению задач наставников и существующим методикам решения сложных управленческих вопросов. Участники проекта ознакомились с лекцией по ключевым правилам проведения публичных выступлений и докладом об актуальных цифровых проектах соцнаправленности в России. Теперь им предстоит стажировка на местах, чтобы подкрепить приобретенную теоретическую базу.

«Мы, конечно, были готовы к тому, что на 1 модуль 1 потока Программы «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания!», – отметила директора ВШГУ Президентской академии, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

По ее словам, все участники проекта проявили упорство и рвение при изучении вошедших в программу дисциплин и нормативно-правовой базы деятельности органов госвласти. Все это показывает не только их заинтересованность в знаниях, но и ответственность участников проекта перед гражданами России и ее лидером, подчеркнула Костюк.

«Это дает уверенность в том, что ребята, как будущие руководители, никогда не останутся безразличными к проблемам общества и страны, быстро и эффективно будут стремиться решать все поставленные перед ними задачи», – заявила директор ВШГУ Президентской академии.

Также она выразила уверенность, что в ходе стажировки участники покажут высокие результаты.

«А главное, они уже сейчас, стажируясь и перенимая опыт у лучших наставников–профессионалов, смогут применить все свои знания, умения и навыки в решении конкретных управленческих задач», – подытожила Костюк.