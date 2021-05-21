Участники праймериз «ЕР» обсудили с сармановцами проблемы самообложения, воды и мусора

В Сармановском районном Доме культуры состоялась встреча участников предварительного голосования для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва от политической партии «Единая Россия».

Модератором выступил секретарь Сармановского местного отделения партии «Единая Россия» Фарид Хуснуллин. За трибуну вышли индивидуальные предприниматели Владимир Воронов, Рамиль Исхаков и Артур Сайфутдинов, депутат совета города Азнакаево Руслан Мугтасимов, заместитель генерального директора — директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров, депутат ГД РФ Равиль Хуснулин. Во встрече также приняла участие член Татарстанского регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Изольда Жуйкова.

На встрече участники предварительного голосования кратко рассказали о себе, о карьерном пути, озвучили возможные варианты решения проблем муниципалитета, ответили на вопросы избирателей, присутствовавших на встрече.

Индивидуальный предприниматель Рамиль Исхаков из Бугульмы выступил с конкретными предложениями относительно дальнейшей жизни жителей района.

«Сармановский — нефтедобывающий и сельскохозяйственный район. Сельское хозяйство будет всегда, нефтяная промышленность — не вечна. Если нефть кончится, то район может превратиться в деревню, жители покинут район. Поэтому я за развитие городов, которые не зависят ни от добычи нефти, ни от сельского хозяйства. Нужно создавать рабочие места. Если они будут, жители не станут покидать родные города», — заявил он.

Вопрос, который остро стоит для сармановцев, — плохое качество воды. Директор представительства объединения «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров сообщил, что необходимо провести мониторинг ситуации и принять решение исходя из полученных данных.

«Это вопрос, который волнует не только вас, но и всех нас. Действительно, проблемы с водоснабжением, очистными сооружениями, водоводами должны решаться не на муниципальном, а на республиканском и федеральном уровне. В случае избрания готов активно работать над этой проблемой», — пообещал Ягафаров.

Докладчик подчеркнул, что компания «Татнефть» также активно работает над вопросами экологии. «В год компания инвестирует около 7 млрд рублей для решения. Существует программа по экологии вплоть до 2030 года», — сказал он.

Депутат ГД РФ Равиль Хуснулин, курирующий Сармановский район, затронул тему самообложения. Спикер напомнил, что он был инициатором этого законопроекта. «Татарстан является лидером в этом вопросе, решается огромное количество вопросов», — заявил он о полезности программы.

По словам докладчика, ранее в программе самообложения существовала проблема: жителей каждой отдельной деревни в сельском поселении интересовало решение разных вопросов. Так, одному селу нужен был ремонт дорог, другому — родника, третьей деревне — кладбища.

«Сейчас мы приняли решение, что каждое отдельное село может провести сход граждан и принять решение по той проблеме, по которой собирает деньги», — сообщил парламентарий.

Участники встречи также затронули проблему твердых бытовых отходов, отметили высокие цены на них.

«Работа в этом направлении ведется. Мы работаем над тем, чтобы стоимость взималась не за квадратный метр, а за счет собранного мусора», — отметил директор Департамента ЖКХ и благоустройства Азнакаевского района РТ, депутат Совета города Азнакаево Руслан Мугтасимов.

По итогам предварительного голосования, которое пройдет с 24 по 31 мая, будут определены кандидаты для избрания в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».

Фото издания «Сарман»