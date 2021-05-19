Участники праймериз «ЕР» обсудили, как избежать повторения трагедии в школе №175

В Агрызском районе Татарстана состоялась встреча участников предварительного голосования. Кандидаты праймериз «Единой России» делились программными намерениями, обсуждали острые проблемы, а также отвечали на вопросы жителей. На каждое выступление спикерам предоставлялось четыре минуты.

С агрызцами встретились индивидуальный предприниматель Владимир Воронов, член общественного объединения «Опора России», руководитель сторонников партии «Единая Россия» в Ново-Савиновском районе Казани Камиль Газимов, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, а также студенты 3 курса КФУ Эльдар Галлямов и Руслан Шигабуддинов.

Индивидуальный предприниматель Владимир Воронов рассказал, что сначала работал проектировщиком детских игровых площадок. Теперь, уже на протяжении десяти лет, он руководит веб-студией, которую открыл сам.

«Я знаю, как тяжело молодым людям, только окончившим учебу, устроиться на работу по профессии. Я как руководитель всегда беру таких ребят на работу, чтобы дать им возможность стартовать в карьере», — поделился Воронов.

Чтобы помочь ребятам занять желаемую должность, необходимо создать для предприятий либо субсидии, либо налоговые льготы. Тогда руководителям станет выгодно брать молодых специалистов с института без опыта, подчеркнул предприниматель.

Отвечая на вопрос о трагедии в казанской гимназии № 175, спикер отметил, что когда человек берет в руки оружие и идет стрелять в детей, безусловно, шокирует всех.

Для того, чтобы избежать повторения нападения, необходимо увеличить возраст, разрешающий ношение оружия до 21 года, а также стоит уделять больше внимания самим школьникам, отметил Воронов.

«Нужно, чтобы психологи в школах и институтах разговаривали с каждым ребенком, начиная с 13 лет. Детям с нестабильным психическим состоянием, или у кого сложности в семье, необходимо уделять еще больше внимания. Взять на контроль, встречаться чаще, чтобы избежать этого пограничного состояния. Если одного психолога не хватает, то нужно взять второго, чтобы уделить внимание каждому ученику», — подчеркнул спикер.

По его мнению, психологи обладают всеми необходимыми инструментами и методиками, чтобы выявлять детей с проблемами.

Один из участников встречи задал вопрос депутату Госдумы РФ Альфие Когогиной о процедуре погребения и финансовой поддержке родственников усопших. По его словам, на возмещение расходов на погребение сейчас выделяется 7 тыс. рублей, тогда как в Агрызском районе сумма на похороны достигает 30 тыс. рублей. «Пожалуйста, пролоббируйте этот вопрос», — призвал агрызец.

«Давайте вместе с властью района искать решение, как помочь тем семьям, которые оказались в печальной ситуации и какие источники повышения выплат могут быть найдены здесь. Сейчас средства выделяются из федерального бюджета. Нужно проработать этот вопрос на муниципальном уровне», — отметила Когогина.

Встречи проходят во всех районах республики. В ходе мероприятия участники предварительного голосования проводят самопрезентацию, рассказывают о своих программных намерениях, обсуждают с жителями актуальные вопросы и проблемы районов Татарстана. Предварительное голосование «Единой России» на выборах в Госдуму РФ пройдет с 24 по 30 мая.

Фотографии предоставлены изданием «Агрызские вести».