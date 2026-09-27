Участники поисков Ноева ковчега сообщили о «данных, которые удивят человечество»

В районе поисков Ноева ковчега у горы Арарат в Турции получены результаты, которые, по словам руководителя международного проекта исследований, удивят человечество. Об этом заявил профессор Сивасского университета Дженкер Атила, передает телеканал NTV.

По его словам, сезон работ 2026 года завершен. В ходе раскопок были обнаружены глиняные сосуды, которые, как предполагается, относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправлены в Анкару для исследований, процесс анализа почвы продолжается. Атила отметил, что пока не получен стопроцентный результат, но уже есть данные, которые удивят человечество: в ближайшее время они будут опубликованы в научных статьях и книгах.

Исследования проводятся на скальной формации в районе Дурупынар в 28 км от Арарата, очертания которой напоминают гигантский корабль. Ее длина составляет 164 м, что соответствует 300 локтям – размеру ковчега, описанного в Ветхом Завете.

Профессор Атила ранее сообщал, что проект поисков Ноева ковчега стартовал в конце июня. В нем участвуют около 20 ученых из пяти стран. Специально для исследований были созданы 3D-модели района поисков, GPS-точки, проведено сканирование земных пород с применением радиолокационных систем, находящихся на вооружении армии США. Практически сразу же было обнаружено множество пустот и пересекающихся на нескольких уровнях угловых структур, которые сходятся к центральной части формации, а также установлено, что количество углерода, извлеченного из ее внутренней части, на 40% выше, чем из внешней. Как отмечал Атила, это может свидетельствовать о наличии органического вещества или остатков древесины, что повышает вероятность нахождения в предгорье Арарата Ноева ковчега.