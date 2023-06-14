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Участники первого в этом году плоггинга в Альметьевске собрали более 280 кг мусора
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Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.
В Альметьевске прошел первый в этом году плоггинг – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. В мероприятии приняли участие более 110 человек, передает пресс-служба Минэкологии РТ.
Экоактивисты пробежали по Каскаду прудов и за весь путь собрали более 280 кг мусора. Второе подобное событие запланировано на конец июля.
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