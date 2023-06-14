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Общество 14 июня 2023 04:37

Участники первого в этом году плоггинга в Альметьевске собрали более 280 кг мусора

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Участники первого в этом году плоггинга в Альметьевске собрали более 280 кг мусора
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

В Альметьевске прошел первый в этом году плоггинг – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. В мероприятии приняли участие более 110 человек, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экоактивисты пробежали по Каскаду прудов и за весь путь собрали более 280 кг мусора. Второе подобное событие запланировано на конец июля.

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