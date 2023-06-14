Участники первого в этом году плоггинга в Альметьевске собрали более 280 кг мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

В Альметьевске прошел первый в этом году плоггинг – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. В мероприятии приняли участие более 110 человек, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экоактивисты пробежали по Каскаду прудов и за весь путь собрали более 280 кг мусора. Второе подобное событие запланировано на конец июля.