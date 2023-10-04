Участники ОПГ предстанут перед судом в Татарстане за кражи и вымогательства

В Республике Татарстан группа местных жителей предстанет перед судом по обвинению в совершении серии краж. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий

По версии следствия, 38-летний житель Ульяновска осенью 2020 года, отбывая наказание в казанском исправительном центре, создал организованную преступную группу, в которую вошли обвиняемые, в том числе трое несовершеннолетних.

За время существования ОПГ ее участники совершили 20 краж железнодорожных рельс, металлических отбойников и иного имущества на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. Так, на протяжении 2020-2021 годов обвиняемые похитили с территории одного из казанских предприятий 1,5 км железнодорожных путей необщего пользования стоимостью более 5 млн рублей. Всего же от их действий пострадали 9 предприятий, которым причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Преступную деятельность правоохранителям удалось пресечь в феврале 2022 года.

Как сообщают в ведомстве, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14 жителей города Казани. В зависимости от роли каждого они обвиняются в кражах, совершенных организованной группой, в особо крупном размере и в вымогательстве.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что ранее глава ОПГ уже был приговорен судом к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.