Участники операции «Нерест» вызволили рыбу из сетей браконьеров в Нижнекамском районе

В ходе операции «Нерест» сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли от браконьеров рыбу, пойманную в сети в Нижнекамском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам проводят мониторинг акваторий и заливов рек, а также следят за соблюдением правил ловли рыбы и пресекают факты браконьерства», – сказано в сообщении.

Очередной рейд прошел в Нижнекамском районе. Во время выезда было обнаружено три незаконно установленных сети. Пойманная в них рыба была выпущена в водоем. За нарушение правил рыболовства в нерестовый период нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность, напомнили в республиканском ведомстве.