Участники онлайн-олимпиады из Татарстана решат экологические проблемы городского масштаба

К участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии и окружающему миру приглашаются школьники из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«С 5 по 25 апреля стартует Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру. Учащиеся 1 — 6-х классов могут принять в ней участие. Организаторами мероприятия выступают образовательная онлайн-платформа „Учи.ру“ и АНО „Национальные приоритеты“», — сказано в сообщении.

Вопросы олимпиады посвящены таким темам, как профилактика лесных пожаров и сохранение краснокнижных животных. Ее участники попробуют решить экологические проблемы в нестандартных ситуациях. К примеру, ребятам будет предложено попробовать свои силы в роли градоначальника и решить проблемы жителей. В период олимпиады волонтеры-экологи всероссийской общественной организации «Делай!» проведут экоуроки и расскажут об актуальных экологических вопросах.