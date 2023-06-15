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Участники онлайн-марафона в Татарстане: «Помогаем тем, кто помогает бойцам в зоне СВО»
Сегодня в Татарстане прошел онлайн-марафон «Все для Победы!», приуроченный ко Дню России. Трансляция велась в сообществе «Республика Татарстан» на площадках Вконтакте, Одноклассники и Youtube.
Проект «Все для Победы!» направлен на поддержку участников СВО и мирного населения Донбасс. Сегодня зрители могли помочь сбором средств по QR-коду на счет фонда.
Все собранные средства пойдут на закупку военного снаряжения, медикаментов, теплых вещей, а также других нужных вещей для наших земляков из Татарстана.
Прямой эфир длился четыре часа, в нем приняли участие руководители региональных исполнительных комитетов Народного фронта, общественники, участники СВО и артисты из Татарстана.
Этот год является уникальным по количеству зарегистрированных гражданских инициатив, убежден координатор региональной команды молодежи Народного фронта в Республике Татарстан Дамир Нургалиев. Во время онлайн-марафона проекта «Все для победы» он рассказал о вкладе татарстанцев в помощь военнослужащим в зоне СВО.
«Это именно те люди, которые с самого начала занимались встречей вынужденных перселенцев, собирали гуманитарную помощь и так далее. Сейчас мы видим, что эти группы начали создавать уже свой уникальный продукт. Именно поэтому наша команда зашла в этот год с девизом: ‘’Помогаем тем, кто помогает’’», – отметил координатор региональной команды молодежи.
Дамир Нургалиев убежден, что помощь жителей республики помогает нашим бойцам выполнять поставленные перед ними задачи еще лучше и эффективнее.
Каждый желающий может принять участие в сборе средств в поддержку участников СВО и мирного населения Донбасса. На сайте сообщества «Республика Татарстан», можно перейти по ссылке, чтобы оказать помощь. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.
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