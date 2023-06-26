Участники «Ночного велофеста» в кокошниках и тюбетейках проедут 17 километров по Казани

В эти выходные, в ночь с 1 на 2 июля, в Казани состоится «Ночной велофест», посвященный десятилетию со дня проведения в Казани Всемирной летней Универсиады 2013 года. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Маршрут экскурсии будет проходить по исторической части города и заречному району. Протяженность маршрута составит 17 км и займет около 2,5 часа. Цель мероприятия — рассказать, как проходила одно из самых незабываемых событий в истории нашего города», — сообщила она.

Как сообщила докладчица, сбор участников стартует в 20.00 на парковке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Сам же «Ночной велофест» начнется в 22.00.

По пути запланированы остановки около торгового центра «Кольцо» со стороны Щербаковского переулка, на Ярмарочной площади и возле Центра семьи «Казан» — здесь будет оборудован фуд-корт, поэтому участники смогут не только отдохнуть, но и подкрепиться. Финишной точкой станет экстрим-парк «Урам».

В «Ночном велофесте» примут участие специально приглашенные звезды Универсиады 2013 года: призеры Яна Мартынова и Нафис Миннебаев. Участникам предлагают прийти на велоэкскурсию с атрибутами прошедшей Универсиады. Особо приветствуются сомбреро, тюбетейки или кокошники.

Регистрация на «Ночной велофест» будет открыта до 22.00 1 июля. На сегодняшний день заявку на участие в «Ночном велофесте» подали 1 тыс. человек.