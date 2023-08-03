Участники мотопробега «Боевой путь Сибири» возложили цветы к Вечному огню в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казань прибыли участники мотопробега «Боевой путь Сибири», посвященного пути 150-й Сибирской добровольческой бригады имени Сталина. Она была сформирована летом 1942 года, а в ноябре уже приняла свой первый бой. Сейчас активисты новосибирского отделения «Ночных волков» решили повторить маршрут бойцов, которые дошли из Сибири до своего первого сражения в городе Белый.

«Мы совершаем мотопробег длиной 5,2 тыс. километров по городам Омск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Белый, именно там бригада приняла бой. Сибиряки достойно выполняли свою задачу, многие погибли, многие удостоились звания героя Советского союза. Мы хотим рассказать молодому поколению, что наши деды сложили свои головы за то, чтобы над нами было чистое голубое небо», – отметил участник мотопробега Юрий Курмачев.

Всего в мотопробеге участвуют порядка 15 мотоциклов. Из Новосибирска начинали свой путь всего семь «железных коней», однако по ходу маршрута присоединялись все новые мотоциклисты. Все они – члены отделений Всероссийской организации «Ночные волки» разных городов нашей страны.

Для лидера новосибирского отделения Сергея Забашта этот автопробег имеет особое значение. В той самой бригаде, освобождавшей многие населенные пункты Советского союза от немецких захватчиков, воевал и погиб его прадед.

«Сейчас тяжелое время. Важно, чтобы мы помнили историю, причем изучали ее не только из учебников, но и передавали ее из уст в уста. В этом году исполняется 80 лет с тех пор, как 150-й добровольческой сибирской дивизии было присвоено звание гвардейской. Было трагическое сражение в городе Белый, где наши предки смогли остановить врага и отстоять наше Отечество. Тогда там погибли около 12,5 тыс. наших земляков, среди них был и мой прадед», – поделился президент новосибирского отделения мотоклуба «Ночные волки».

Казань стала своеобразной серединой маршрута участников мотопробега. Здесь, как и в остальных городах, они посетили мемориал участникам Великой Отечественной войны, в столице Татарстана им стал Вечный огонь в парке Победы, и возложили цветы с венком от «Ночных волков».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань совершенно не случайно оказалась в маршруте участников автопробега. Та знаменитая дивизия проходила здесь. Кроме того, столице Татарстана присвоено звание города трудовой доблести, где во многом ковалось оружие Победы. Мы помним и чтим память наших земляков, около 700 тыс. жителей Татарской АССР в годы войны ушли на фронт, более половины не вернулись домой», – подчеркнул руководитель исполкома татарстанского регионального отделения «Единой России» Марат Самигуллин.

В Казани участников мотопробега встретили и местные «Ночные волки». Они покажут гостям город, а затем встретятся с ними уже в Волгограде на мотофестивале.

«Мы – патриоты своей страны и уделяем большое внимание. Всегда приятно встретиться с единомышленниками. Такой пробег – это не только нужное дело, но и удовольствие. Мы должны не забывать нашу историю и передавать молодым поколениям», – сообщил казанский «Ночной волк» Алексей Иванов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

150-я Сибирская добровольческая дивизия была сформирована в Новосибирске летом 1942 года и уже в ноябре приняла бой в Тверской области. До февраля 1943 года в ходе операции «Марс» по ликвидации Ржевского выступа сибирякам удалось освободить более 50 населенных пунктов. Потери дивизии составили более 12,5 тысячи бойцов и командиров. Места страшных боев в народе прозвали Долиной Смерти.

Мотопробег «Боевой путь Сибири» проходит по маршруту следования дивизии к местам начала боевых действий. Города, которые посетит мотопробег: Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москва, Белый, Тамбов, Сталинград. Общая протяженность маршрута – 5200 километров.