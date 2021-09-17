Участники мотоклуба «Ночные волки» проголосовали на выборах в Госдуму РФ

Казанские байкеры — члены мотоклуба «Ночные волки» — приняли участие в выборах в Государственную думу РФ. Для голосования они прибыли на участок № 147 по адресу ул.Гагарина, 26а.

Участник мотоклуба Алексей Волков отметил, что «Ночные волки» приехали на избирательный участок, чтобы «изъявить свою гражданскую позицию».

Он сказал, что всем россиянам также следует прийти и проголосовать. «Никто ничего за вас не сделает», — подчеркнул байкер, отвечая на вопрос о том, как он относится к гражданам, игнорирующим избирательный процесс.

Мотоциклист также выразил мнение, что пандемия коронавируса «вряд ли отпугнет людей от участия в выборах». «Я думаю, что нет», — подчеркнул участник мотоклуба.