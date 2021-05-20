Участники марафона «Маркетплейс.Легко» начали получать прибыль

Участники марафона «Маркетплейс за 30 дней» стали получать первую прибыль на ресурсах онлайн-коммерции. Об этом в ходе прямого эфира по итогам марафона сообщил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

«Помимо масштабной поэтапной работы по привлечению ведущих игроков рынка, которые со своим приходом развивают инфраструктуру региона, мы точечно работает над болевыми точками, мешающими предпринимателям выйти на онлайн-продажи и начать успешно торговать», — сказал Абдулганиев.



Марафон «Маркетплейс за 30 дней» является одним из инструментов по увеличению доли интернет-торговли в экономике Татарстана. При этом весь создаваемый комплекс мер в совокупности будет направлен на то, чтобы помочь предпринимателям взглянуть на свой бизнес по-другому. Например, фермеру начать продавать халяль-продукцию в Европе, а самозанятой из рабочего посёлка поставлять игрушки в Америку.



Всего более 200 татарстанских предпринимателей изучили рабочие материалы марафона «Маркетплейс за 30 дней», а 35 из них заключили партнерские соглашения для дальнейшего сотрудничества.

Также в ходе марафона участники смогли зарегистрировать личные кабинеты, активировать аккаунты, а к середине обучения настроить склад, создать карточки товаров и пройти этап модерации. После они подготовили товар к отгрузке, передали его на Ozon и начали успешно продавать онлайн.