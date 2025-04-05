Участники конкурса молодежных помощников встретились с главой Минмолодежи РТ

Фото предоставлено организаторами конкурса

Сегодня в Молодежном центре «Волга» в рамках Конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ состоялась встреча главы аппарата комиссии Ильдуса Гараева и министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова с пулом молодых людей, занимающихся профилактикой радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде. Об этом сообщают организаторы конкурса.

«За последние годы реализации конкурса общественными и молодежными помощниками совместно с Академией творческой молодежи Республики Татарстан была реализована масса проектов и мероприятий в области профилактики экстремизма и идеологии терроризма с общим охватом более 100 тыс. человек, показывая хорошие не только количественные, но и качественные результаты. Подтверждением этого является то, что о проекте известно за пределами Республики Татарстан и к нам регулярно обращаются коллеги из других субъектов за сотрудничеством», – заметил Ильдус Гараев.

С 4 по 6 апреля в МЦ «Волга» проходит вводное обучение, которое представляет собой трехдневный обучающий интенсив (atmrt.ru/youngassistant). Он в первую очередь направлен на погружение участников в суть конкурса, предстоящего обучения и дорожной карты, а также на разъяснение предстоящей деятельности после успешного прохождения конкурса и получения общественной должности молодежного помощника. Программа вводного обучения направлена на командообразование, погружение в социальное проектирование, проработку индивидуального плана развития. Также участники получат навыки делового документооборота и смогут встретиться с экспертами в области профилактики экстремизма и идеологии терроризма.

Важной частью обучения стала встреча конкурсантов и действующего состава молодежных и общественных помощников с руководителем аппарата АТК в РТ и министром по делам молодежи. Актуальные помощники представили реализованные ими и планируемые к реализации проекты в области профилактики экстремизма и идеологии терроризма.

«Отрадно наблюдать за тем, как действующий состав молодежных помощников ежегодно реализует большое количество проектов, направленных на разные целевые аудитории – это дети, подростки, молодежь и даже их родители. Очень важно то, что это абсолютно разные форматы, интересная подача, творческий подход, потому что сфера профилактики – это довольно серьезная тематика, местами, возможно, на первый взгляд, скучная и сложная, но молодежные помощники смогли найти подход и создают проекты, которые действительно цепляют», – выразил уверенность Ринат Садыков.

Конкурс молодежных помощников масштабируется и становится известен не только в республике, но и за ее пределами. Действующий состав реализует проекты в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма.

После прохождения программы вводного обучения участники конкурса будут готовы приступить к основной развивающей программе, которая продлится с мая по ноябрь 2025 года.

Ранее, 25-26 и 29-30 марта, прошли отборочные и конкурсные испытания в рамках Конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Всего за период заявочной кампании, проходившей с 20 февраля по 23 марта, было подано 130 заявок из 18 муниципальных районов, к отборочным испытаниям было допущено 108 участников. По результатам отборочных испытаний в следующий конкурсный этап прошли 54 человека. По прошествии конкурсных испытаний определены 32 конкурсанта, допущенных к вводному обучению и дальнейшему участию в конкурсе.