Участники исламской конференции в Болгаре решили увеличить число делегатов-немусульман

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

На проходящей в Болгаре II международной научно-практической конференции «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы» прозвучало 77 научных докладов. При этом 14 из них были представлены в онлайн-формате.

Проведение конференции стало важным научным мероприятием международного уровня. Событие позволило обсудить на площадке Болгарской исламской академии актуальные вопросы современного исламского теологического образования в России и за рубежом. При этом был сделан акцент на определение роли и места теологии в современном образовательном и научном пространстве. Об этом говорится в резолюции, которую приняли участники конференции после завершения основной части мероприятия.

На конференции более 100 делегатов представляют 22 региона России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. На пленарном и секционных заседаниях, а также на круглом столе выступали видные российские и зарубежные ученые и эксперты по вопросам светского и теологического образования, исламские богословы, теологи, исламоведы, религиоведы, представители органов государственной власти, руководители и представители государственных и религиозных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров, преподаватели, религиозные и общественные деятели.

Участники форума поддержали усилия Болгарской исламской академии по формированию нового, прогрессивного и привлекательного имиджа исламской образовательной организации и исламского образования на основе развития полноценной системы высшего исламского теологического и богословского образования в России.

Была положительно оценена делегатами конференции и реализация Болгарской академией магистерской программы по теологии, которая в дальнейшем должна создать условия для защиты диссертаций по научной специальности «Теология».

Делегаты одобрили инициативы Болгарской исламской академии, которые ведут к решению религиозных, научно-богословских и иных проблем различных конфессиональных групп, исходя из национальных интересов страны и многовековых традиций мирного сосуществования народов Российской Федерации.

Участники конференции решили, что в будущем будет целесообразно расширить число делегатов за счет дополнительного приглашения представителей других конфессий.

Как заявили организаторы, 11 материалов форума будут подготовлены к публикации. Также планируется издание сборника научных трудов на бумажном и электронном носителях. Рабочими языками конференции были русский, татарский, арабский и английский.