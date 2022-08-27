Участники конференции по нераспространению ядерного оружия не договорились по Украине

Участникам обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось согласовать итоговый документ. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, сообщает РБК.

Председатель констатировал, что участники не пришли к консенсусу по содержательной части документа и согласовали только процедурную. Последняя устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году. На предыдущей конференции, прошедшей в 2015-м, итоговый текст также не был согласован, отмечает РИА Новости.

«Они (представители РФ — прим. Т-и) заявили, что не согласятся с текстом, если не будут внесены очень важные изменения, касающиеся ситуации на ядерных объектах Украины, находящихся под контролем России. Я попытался посмотреть, примут ли это другие делегации. Этого не произошло» — констатировал Злаувинен.

По словам председателя конференции, претензии российской делегации касались пяти параграфов. В этих пунктах документа шла речь о Запорожской АЭС и Будапештском меморандуме, который устанавливал гарантии безопасности для Украины в связи с ее присоединением к ДНЯО.

Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в свою очередь обвинил ряд делегаций в слабом желании учитывать мнения оппонентов и «политизированных, ангажированных, беспочвенных и лживых» заявлениях относительно ситуации на Украине.

Десятая по счету конференция по рассмотрению действия ДНЯО проходила с 1 августа в Нью-Йорке. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные, но на ней продолжает работать украинский персонал. Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах территории АЭС.