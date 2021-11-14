Участники Конференции ООН об изменении климата согласовали текст итогового заявления

Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления, сообщил председатель конференции Алок Шарма на пленарном заседании. Передает РИА Новости.

По словам Шарма, письменный вариант заявления будет опубликован в ближайшее время.

Известно, что основная суть заявления сводится к поэтапному отказу от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Глобальное потепление планируется удерживать на уровне двух градусов от доиндустриальных уровней (и стремиться к сокращению этого показателя до полутора градусов по Цельсию).

Выбросы двуокиси углерода должны снизиться на 45% к 2030 году по сравнению с 2010-м и до чистого нуля примерно в середине века.

Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября.