Участники конференции им. Щеповских в Казани обсудят исследования на карбоновом полигоне

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность» пройдет завтра в Казани в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Всероссийская научно-практическая конференция имени А.И. Щеповских „Промышленная экология и безопасность“ откроется завтра, 1 сентября, на территории выставочного комплекса „Казань Экспо“. Организатором мероприятия выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ», — сказал он.

В работе конференции примут участие представители природоохранных ведомств, сотрудники ПАО «Татнефть», ООО «СИБУР», ОЭЗ ППТ «Алабуга», АО «ТАИФ-НК», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ученые. Они обсудят новые подходы и инновации в области мониторинга и исследований состояния окружающей среды, промышленных выбросов, климатических изменений, а также передовые пилотные проекты в области охраны окружающей среды.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, в частности, планируется обсудить исследования на карбоновом полигоне, технологии очистки питьевой воды, систему видеоэкомониторинга атмосферного воздуха, утилизацию шламов химической водоочистки и другие проекты.