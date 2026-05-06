Участники казанской ОПГ «Вторые горки» предстанут перед судом за вымогательство и мошенничество

Пятнадцать участников ОПГ «Вторые горки» пойдут под суд за многочисленные преступления, в том числе относящиеся к категории тяжких. Об этом сообщили в управлении СК по Татарстану. Все обвиняемые – жители Казани. Им вменяют 24 эпизода преступлений по различным статьям УК РФ. В частности, речь идет о вымогательстве, похищении человека, мошенничестве, участии в преступном сообществе и т.д.

По версии следствия, группировщики совершали преступления с декабря 2020 по февраль 2024 гг. Они действовали совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Сговорившись с телефонными мошенниками из липовых «колл-центров», находящихся за пределами РФ, они обманным путем похищали денежные средства у жителей 11-ти регионов России. Причиненный гражданам ущерб превысил 35,5 млн рублей. С целью легализации похищенных денег ОПГшники приобретали на них криптовалюту.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники региональных управлений СК и МВД. В ходе следствия частично возмещен причиненный обвиняемыми ущерб на сумму 2,3 млн рублей, арестовано их имущество на 14 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.