Участники казанской «Бригады Феди» снова на скамье подсудимых

Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан возобновили дело отколовшейся от ОПГ «Перваки» «Бригады Феди».

Частые гости Верховного суда Сергей Сардаев, Леонид Андреев, Фирдинат Юсупов и Владислав Мухин оказались снова на скамье подсудимых. Кроме них в деле фигурируют давно убитый Александр Ерусалимский и умерший от коронавируса в 2021 году Валентин Лукоянов.

Напомним, в 2013 году они вышли из зала Верховного суда победителями после вынесенного им оправдательного приговора. После чего активисты вышли на пикет против решения суда присяжных.

«Бригада Феди», названная в честь ее лидера Фирдината Юсупова, наслаждалась свободой 9 лет, пока не вернулась в Верховный суд в 2022 году. Новый процесс шел до 15 января 2024 года, в тот день было принято решение распустить коллегию присяжных.

Официальной причиной роспуска стала неявка на заседание восьмой и последней участницы коллегии. Ранее из коллегии по разным причинам выбыли не менее четырех человек, которых заменили запасные присяжные. Однако для замены восьмой участницы запасных присяжных не осталось. Произошло это на стадии представления доказательств защиты.

Что интересно, похожая ситуация сложилась в 2013 году, когда дело «Бригады Феди» рассматривали впервые.