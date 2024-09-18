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Спорт 18 сентября 2024 13:10

Участники Казанского полумарафона пробегут дистанции в 10 и 21 км

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Казанский полумарафон состоится 22 сентября. На сегодняшний день зарегистрировались уже порядка 7,5 тыс. участников. Предусмотрены дистанции в 10 и 21 км. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Старт дистанции на 10 и 21 км состоится 22 сентября в 8 часов утра. Это одно из тех событий, где могут поучаствовать не только жители Казани, но и другие татарстанцы, а также гости республики. Поэтому специально составлен такой маршрут, чтобы люди могли посмотреть на красоты столицы Республики Татарстан», - отметил спикер.

Напомним, что 21 сентября в Казани пройдет Кросс наций на двух площадках: экстрим-парке УРАМ и стадионе «Локомотив».

#казанский полумарафон #исполком казани
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