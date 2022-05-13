Участники Казанского марафона оплачивают участие в забеге с помощью QR-кода

Участники Казанского марафона могут оплатить участие в забеге, используя QR-код — достаточно всего лишь навести камеру телефона и подтвердить оплату. Быстро и удобно проводить оплату слотов помогает сервис СБП Ак Барс Банка, который использует партнер банка и организатор марафона — компания TIMERMAN.

TIMERMAN использует разработку банка «Мои магазины» в интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв. Сервис позволяет клиентам создать магазин, подключиться к системе быстрых платежей, генерировать статический и динамический QR-коды и принимать оплату за товары и услуги.

Благодаря сервису банка участникам марафона не приходится стоять в очередях, чтобы оплатить слот или купить мерч, а бизнес экономит на комиссии — оплата через СБП до пяти раз выгоднее, чем торговый эквайринг. К тому же банк вернет комиссию за использование СБП по программе компенсации Минэкономразвития.

Воспользоваться сервисом СБП Ак Барс Банка для бизнеса может любой клиент, который имеет расчетный счет в банке. Причем подключить услугу можно онлайн в интернет-банке, не приходя в офис.

Напомним, Казанский марафон пройдет в татарстанской столице с 14 по 15 мая. Планируется, что в нем примут участие около 12 тысяч легкоатлетов. Ак Барс Банк выступает титульным партнером мероприятия.