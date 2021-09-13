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Ру Тат
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13 сентября 2021  14:45
Егор Никитин

Участники казанского «Кросса наций» пробегут дистанции от 1 до 3 тыс. метров

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В ближайшую субботу, 18 сентября, в татарстанской столице состоится «Кросс наций». Маршрут масштабного спортивного события пройдет вдоль набережной реки Казанки до экстрим-парка «Урам». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава городского Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

По его словам, участниками события смогут стать как спортсмены-профессионалы, так и простые горожане, в том числе с ограничениями по здоровью. 

«Участники пробегут три дистанции на 1 тыс., 2 тыс. и 3 тыс. метров. Трасса пройдет по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка „Урам“», –  отметил докладчик. 

Он добавил, что спортивный праздник стартует в 9 утра и будет проходит при строгом соблюдении всех антиковидных мер безопасности. 
 

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