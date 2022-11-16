Участники казанского форума отправятся на поиски одного из городов Золотой Орды

После международного форума к 50-летию Конвенции об охране культурного и природного наследия, который пройдет в начале декабря в Казани, группа экспертов примет участие в раскопках одного из городов Золотой Орды. Об этом сообщил журналистам вице-президент национального комитета международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), замдиректора по научной деятельности Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев.

«Ожидается, что на эту конференцию приедет министр образования и науки России. Запланирована поездка по Республике Татарстан, а также в Астраханскую и Волгоградскую области. Гости примут участие в раскопках одного из городов Золотой Орды», – сказал он.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад археологи из Татарстана принимали участие в раскопках в Монголии. Однако все подробности предстоящей экспедиции он решил не раскрывать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что международный форум к 50‑летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия пройдет с 4 по 9 декабря в Казани. Он соберет порядка 700 специалистов в различных сферах.